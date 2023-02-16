



"Увели в подвал". В Домодедово задержан представитель LGBT Чечни

Представитель ЛГБТ-сообщества Идрис Арсамиков был задержан в Домодедово, когда возвращался из Чечни в Нидерланды, сообщает «Кризисная группа CК SOS».



«Идрис успел сообщить, что пограничники увели его в подвал. Сейчас связь с ним оборвалась. Ему сообщили, что за ним отправили чеченских силовиков. До этого Идрис был задержан на территории республики и избит, после чего его отпустили. По словам полицейских, задержание связано с «некоторыми проблемами в Чечне». Сам Идрис объясняет, что его преследуют из-за гомосексуальности. В Чечне ему грозит смертельная опасность», — пишет кризисная группа.



Правозащитники отмечают, что впервые Идриса задержали под Грозным летом 2018 года. Его удерживали в подвале и пытали, пишет канал группы, поскольку силовикам стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Идрису удалось сбежать с помощью правозащитников. После этого он эмигрировал в Нидерланды.



рсамиков не находился в розыске, против него не возбуждено уголовных дел. А значит у полиции не было законных оснований для его задержания. Также правозащитники опубликовали заявление, в котором Идрис сообщил о насилии со стороны силовиков в Чечне и просил о помощи адвоката и СМИ в случае экстренной ситуации.



Правозащитники также сообщили, что к Идрису не пускают адвоката по распоряжению «инициаторов ареста» (Чеченских силовиков).