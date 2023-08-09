



Утро в оккупированном Крыму началось со взрывов

Утром в среду, 9 августа, во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. И снова перекрыт Керченский мост, там звучала тревога и движение всего транспорта было остановлено.



Местные паблики пишут, что взрывы слышали в Джанкойском районе на севере полуострова. А некоторые жители видели, что в районе Джанкоя после взрывов в небо поднялись российские вертолеты.





Позже Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о сильном задымлении в Севастопольской бухте.



"В Севастопольской бухте всё в дыму. То ли учения, то ли не учения", - написали авторы канала.



Однако российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот РФ проводит учения в этом районе.



"Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно", – написал он.



