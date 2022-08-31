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Утро в Белгороде началось со взрывов
31.08.2022 07:08 Ольга Белозерова

Утро в Белгороде началось со взрывов

Утро 31 августа в Белгороде началось со взрывов.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что это была работа ПВО. 

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию", - написал он.

Местные жители поделились в соцсетях, что из-за взрывов "все зашаталось". Также, как сообщает РБК, местные жители писали в соцсетях, что над городом летали вертолеты. 

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