



Утопления в Израиле: две смерти за день

В субботу, 1 июля, два человека погибли после того, как утонули на пляжах во время отдыха.



В частности, в больнице Меир в Кфар-Сабе скончался 25-летний молодой человек.



Его извлекли из воды на пляже в Шароне. В больницу молодой человек был доставлен в критическом состоянии, однако медики были вынуждены констатировать его смерть.



Еще один молодой человек, отдыхавший вместе с погибшим, также доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



Кроме того, скончался 80-летний мужчина, утонувший сегодня утром недалеко от пляжа Далила в Ашкелоне. После продолжительных реанимационных действий в больнице "Барзилай" были вынуждены констатировать его смерть.

