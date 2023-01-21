



Утку признали виновной в ДТП с участием майора полиции

В России произошел курьезный случай: утку признали виновной в ДТП с участием майора ставропольской полиции.



Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Согласно информации канала, птицу обвинили по статье 12.30 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движение и создание помехи. Как сообщается, во время прогулки утка отбилась от группы и вышла на проезжую часть, где была сбита патрульным автомобилем. В результате инцидента было повреждено лобовое стекло машины, а утка - погибла.



Власти выписали утке штраф в размере 1000 рублей. Средства должна выплатить хозяйка утки.





