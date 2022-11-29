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Утечку топлива в Эйлатском заливе удалось локализовать
29.11.2022 14:32 Ольга Белозерова

Утечку топлива в Эйлатском заливе удалось локализовать

Утечку топлива с танкера, стоящего на якоре у нефтяного терминала Europe Asia Pipeline Company в Эйлатском заливе, удалось локализовать.

Об этом сообщает Times of Israel.

На месте происшествия находятся инспекторы министерства охраны окружающей среды, которые помогают тем, кто занимается обработкой и ликвидацией разлива.

Отмечается, что Эйлатский залив является домом для уязвимых коралловых рифов, которые лежат в основе туристической индустрии Эйлата.

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