Утечку топлива в Эйлатском заливе удалось локализовать
Утечку топлива с танкера, стоящего на якоре у нефтяного терминала Europe Asia Pipeline Company в Эйлатском заливе, удалось локализовать.
Об этом сообщает Times of Israel.
На месте происшествия находятся инспекторы министерства охраны окружающей среды, которые помогают тем, кто занимается обработкой и ликвидацией разлива.
Отмечается, что Эйлатский залив является домом для уязвимых коралловых рифов, которые лежат в основе туристической индустрии Эйлата.