



Утечку топлива в Эйлатском заливе удалось локализовать

Утечку топлива с танкера, стоящего на якоре у нефтяного терминала Europe Asia Pipeline Company в Эйлатском заливе, удалось локализовать.



Об этом сообщает Times of Israel.



На месте происшествия находятся инспекторы министерства охраны окружающей среды, которые помогают тем, кто занимается обработкой и ликвидацией разлива.



Отмечается, что Эйлатский залив является домом для уязвимых коралловых рифов, которые лежат в основе туристической индустрии Эйлата.