



Утечка газа в Беэр-Шеве: один из 10 раненых скончался

В больнице Сорока поделились подробностями о пострадавших в результате утечки газа в пиццерии в Беэр-Шеве.



Подтверждено, что ранения получили в общей сложности 10 человек.



Один из них, 60-летний мужчина был госпитализирован в критическом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось.



Еще один пострадавший в возрасте 30 лет находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные восемь человек получили легкие травмы. Их перевели в приемный покой для дальнейшего лечения.

