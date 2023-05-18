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Утечка газа в Беэр-Шеве: один из 10 раненых скончался
18.05.2023 18:18 Алина Груднева

Утечка газа в Беэр-Шеве: один из 10 раненых скончался

В больнице Сорока поделились подробностями о пострадавших в результате утечки газа в пиццерии в Беэр-Шеве.

Подтверждено, что ранения получили в общей сложности 10 человек.

Один из них, 60-летний мужчина был госпитализирован в критическом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось.

Еще один пострадавший в возрасте 30 лет находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные восемь человек получили легкие травмы. Их перевели в приемный покой для дальнейшего лечения.
 

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