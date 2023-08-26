



Устроившая дебош в магазине голая девушка погибла

Девушка в обнаженном виде ворвалась в магазин "Смешанные товары" в городе Поронайск и устроила дебош. Жители города отметили, что дебоширка разбивала витрины, бросала в людей товары.



Помимо этого, местные жители сообщили, что правоохранители задержали 26-летнюю девушку. Оказалось, жительница Сахалина переборщила с наркотическими веществами. Через некоторое время дебоширка скончалась. Причина – передозировка.



Очевидцы поделились видео. На кадрах видно, как девушка ворвалась в магазин, перепрыгнула через кассовый аппарат и убежала. Также есть материалы, на которых правоохранители выносят дебоширку из магазина.