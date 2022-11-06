



Устал заботиться: японец столкнул жену-инвалида с пирса

81-летний японец был арестован за то, что столкнул свою жену в инвалидной коляске в море, убив ее.



Хироши Фудзивара из восточной Японии, как сообщается, сказал, что он "устал" заботиться о своей супруге-инвалиде, 79-летней Теруко. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Мужчина признался, что столкнул свою супругу с пирса.



По информации прессы, после убийства Фудзивара отправился в дом своего старшего сына, где сознался в содеянном. Он был арестован после того, как его сын сдал его местной полиции.