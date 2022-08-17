



Успел крикнуть "Это я" и упал: новые подробности о гибели солдата ЦАХАЛа

Солдат, который был застрелен своим товарищем по явной ошибке, продолжал бежать к нему, даже после того, как в него попала первая пуля.



Об этом сообщает Ynet по результатам расследования.



Согласно первоначальному расследованию, 20-летний Натан Фитусси был застрелен по ошибке товарищем по службе после того, как вернулся на свой пост недалеко от Тулькарма.



Стрелявший в него солдат, который проходит в деле как "Алеф" (по первой букве имени на иврите), выпустил в общей сложности восемь пуль. Некоторые были выпущены в воздух в качестве предупредительного выстрела.



После того, как его первая пуля попала в Фитусси, раненый солдат продолжал бежать к нему, что побудило "Алефа" снова выстрелить, попав в грудь Фитусси.



В отчете говорится, что Фитусси успел сказать: "Это я", прежде чем рухнуть.



Только тогда "Алеф" понял, что стрелял по товарищу. Он позвонил командирам и сказал, что стрелял в Фитусси.