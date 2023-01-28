



Уровень недоедания в Афганистане - на рекордно высоком уровне

Уровень недоедания в Афганистане находится на рекордно высоком уровне: половина страны страдает от сильного голода в течение всего года.



Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Филипп Кропф, сообщает Associated Press.



"Половина Афганистана страдает от сильного голода в течение всего года, независимо от времени года, а уровень недоедания находится на рекордно высоком уровне для Афганистана. В стране с населением 40 миллионов человек семь миллионов детей (в возрасте до 5 лет) и матерей недоедают", - заявил Кропф.



По словам чиновника, афганцы не умирают от голода, но у них не осталось ресурсов, чтобы предотвратить гуманитарный кризис.



Агентства по оказанию помощи предоставляют афганцам продовольствие, образование и медицинскую помощь, включая отопление, деньги на топливо и теплую одежду. Но на распространение сильно повлиял указ талибов, запрещающий женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях.