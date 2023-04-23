



Ури Геллер снял на видео НЛО в Тель-Авиве и призвал США “признаться”





Всемирно известный экстрасенс Ури Геллер утверждает, что его жена сняла на видео НЛО, пролетающий над Тель-Авивом. Геллер опубликовал этот ролик в Twitter. На видео заметно очень маленькое НЛО, летящее вдалеке, а также два истребителя.



My wife filmed this from our living room window this morning over Tel Aviv I believe they are F16 BUT do you see another strange UAP??? What were the planes chasing??? pic.twitter.com/xfVYYspg9r — Uri Geller (@theurigeller) April 19, 2023

Better pic I froze the frame but what is astonishing is that in the original film the ufo is moving so fast you can barley see it. My friends this all happened this morning out of our living room window and Hanna fined it with her iPhone pic.twitter.com/XaAyIoLl3i — Uri Geller (@theurigeller) April 19, 2023

“Я остановил кадр, но удивительно, как быстро на оригинальном видео движется НЛО, что его почти невозможно разглядеть”, – написал экстрасенс в твите. “Друзья мои, все это мы видели сегодня утром из окна гостиной, и Ханна сняла его с помощью своего iPhone”.И всего через несколько часов Геллер опубликовал еще одно видео, которое, как он утверждает, ему прислал “правительственный источник”, на котором “НЛО пролетает над Иерусалимом”. Менталист призвал правительство США “разоблачить” НЛО.“Внимание всем искателям правды! Я знаю, что правду скрывали, но считаю, что сейчас ситуация медленно меняется. Понемногу они планируют раскрыться!” – написал Геллер, объяснив, как это видео было отправлено ему правительственным источником.“Это невероятное видео – я получил его от источника в правительстве Израиля. Возможно, это было над Иерусалимом, но точное местонахождение неизвестно”, – сообщил экстрасенс. “Сегодня в Америке проходит еще одно историческое заседание Конгресса, посвященное НЛО. Следите за обновлениями".Слушания по НЛО в Конгрессе США проходят публично с конца прошлого года. Несмотря на то, что Пентагон отслеживает предполагаемые НЛО, они открыто заявляют, что не нашли никаких инопланетян.