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Ураганный ветер и шторм в Австрии: погибли пять человек
19.08.2022 06:45 Ольга Белозерова

Ураганный ветер и шторм в Австрии: погибли пять человек

На Австрию обрушился мощный шторм с ураганным ветром, скорость порывов которого превышала 100 километров в час.

Сильный ветер привел к падению деревьев, что привело, в свою очередь, к гибели пяти человек.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, несколько деревьев упали на озеро возле города Санкт-Андре. Погибли две девочки в возрасте 4 и 8 лет. Еще 11 человек были ранены.

Еще три человека погибли в результате падения дерева в городе Гаминг. Пока непонятно, что привело к падению дерева - сильный ветер или молния. 

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