



Ураганный ветер и шторм в Австрии: погибли пять человек

На Австрию обрушился мощный шторм с ураганным ветром, скорость порывов которого превышала 100 километров в час.



Сильный ветер привел к падению деревьев, что привело, в свою очередь, к гибели пяти человек.



Как сообщает Süddeutsche Zeitung, несколько деревьев упали на озеро возле города Санкт-Андре. Погибли две девочки в возрасте 4 и 8 лет. Еще 11 человек были ранены.



Еще три человека погибли в результате падения дерева в городе Гаминг. Пока непонятно, что привело к падению дерева - сильный ветер или молния.