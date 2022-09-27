



Ураган Ян обрушился на Кубу и направляется во Флориду

Ураган Ян обрушился на западную часть Кубы рано утром во вторник, вызвав массовую эвакуацию и опасения масштабных разрушений, и направился в американский штат Флорида.



Синоптик из Института метеорологии Кубы в специальной передаче по государственному телевидению сообщил, что внешняя стена шторма находится на побережье провинции Пинар-дель-Рио.



По словам местных властей, около 38 000 человек были эвакуированы из своих домов в провинции, пострадавшей от урагана.



Национальный центр США по ураганам (NHC) сообщил, что Ян обрушился на берег к юго-западу от города Ла-Колома примерно в 4:30 утра по местному времени.



По данным NHC, ураган дул со скоростью ветра 205 километров в час, что делает его штормом 3-й категории по шкале Саффира-Симпсона.



"Сегодня утром там, где ядро ​​Яна движется по западной части Кубы, ожидается разрушительный ветер", — добавили в ведомстве.



В связи с тем, что ураган движется на север, западное побережье Флориды от Форт-Майерса до Тампа-Бей подверглось наибольшему риску "опасных для жизни" штормовых нагонов, говорится в сообщении NHC.



Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение во всех 67 округах, поскольку официальные лица изо всех сил пытались подготовиться к прогнозируемому шторму в среду или четверг.



Ян "принесет проливные дожди, сильный ветер, внезапные наводнения, штормовые волны, а также отдельные торнадо вдоль побережья Мексиканского залива во Флориде", — сказал ДеСантис на пресс-конференции в Таллахасси в понедельник.



Он предупредил людей, чтобы они готовились к отключению электроэнергии.



"Даже если глаз бури не поразит ваш регион, у вас будут очень сильные ветры, они будут валить деревья, это может вызвать обрыв линий электропередач", — сказал ДеСантис, предупредив о вероятном наводнении.



Губернатор призвал жителей запастись едой, водой, лекарствами и топливом и призвал на помощь 7000 членов Национальной гвардии.



Власти нескольких муниципалитетов Флориды, включая Майами, Форт-Лодердейл и Тампу, начали бесплатно раздавать жителям мешки с песком, чтобы защитить свои дома от риска наводнения.



Международный аэропорт Тампы заявил, что приостановит работу во вторник в 17:00 по местному времени.



Президент США Джо Байден одобрил оказание экстренной помощи 24 округам Флориды через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).



НАСА заявило, что откатывает свою массивную лунную ракету в ангар для хранения в Космическом центре Кеннеди во Флориде из-за урагана.