Ураган в Анкаре разрушил минареты мечетей и сорвал крыши со зданий
Мощный ураган с ливнем, который прошел сегодня в Анкаре, срывал крыши со зданий и разрушил минареты мечетей, есть пострадавшие. Об этом сообщает TRT Haber.
Во время ливня и урагана в Анкаре снесло часть крыши здания, которая разрушила минарет центральной мечети района Этимесгут. В результате падения обломков пострадала проходившая мимо женщина. Пострадавшую женщину доставили в больницу”, – сообщил телеканал.
Также были повреждены припаркованные рядом транспортные средства.
Разрушен минарет мечети в районе Чайола, сорвало кровлю магазина на Стамбульском шоссе. Обломки крыши повредили кровлю соседнего здания.
Офис губернатора Анкары предупредил о негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за ливня и сильных порывов ветра. В заявлении говорится, что в районах Наллихан, Бейпазары, Гюдюль, Кызылджахамам, Чамлидере, Чубук, Калледжик ожидаются сильные ливни и грозы, а также существует угроза внезапных паводков и сходов селей.
A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey.— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2023
No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara, minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq
A powerful hurricane hit Ankara, the capital of Turkey 🇹🇷. pic.twitter.com/0tiAFjEP9m— Captain Singh, FICArb, 73K (@captsingh) June 12, 2022