Новости » Происшествия
Ураган в Анкаре разрушил минареты мечетей и сорвал крыши со зданий
19.05.2023 13:22 Наталья Богинская

Ураган в Анкаре разрушил минареты мечетей и сорвал крыши со зданий

Мощный ураган с ливнем, который прошел сегодня в Анкаре, срывал крыши со зданий и разрушил минареты мечетей, есть пострадавшие. Об этом сообщает TRT Haber.

Во время ливня и урагана в Анкаре снесло часть крыши здания, которая разрушила минарет центральной мечети района Этимесгут. В результате падения обломков пострадала проходившая мимо женщина. Пострадавшую женщину доставили в больницу”, – сообщил телеканал.

Также были повреждены припаркованные рядом транспортные средства.

Разрушен минарет мечети в районе Чайола, сорвало кровлю магазина на Стамбульском шоссе. Обломки крыши повредили кровлю соседнего здания.  

Офис губернатора Анкары предупредил о негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за ливня и сильных порывов ветра. В заявлении говорится, что в районах Наллихан, Бейпазары, Гюдюль, Кызылджахамам, Чамлидере, Чубук, Калледжик ожидаются сильные ливни и грозы, а также существует угроза внезапных паводков и сходов селей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы