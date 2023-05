Ураган в Анкаре разрушил минареты мечетей и сорвал крыши со зданий

Мощный ураган с ливнем, который прошел сегодня в Анкаре, срывал крыши со зданий и разрушил минареты мечетей, есть пострадавшие. Об этом сообщает TRT Haber.



Во время ливня и урагана в Анкаре снесло часть крыши здания, которая разрушила минарет центральной мечети района Этимесгут. В результате падения обломков пострадала проходившая мимо женщина. Пострадавшую женщину доставили в больницу”, – сообщил телеканал.



Также были повреждены припаркованные рядом транспортные средства.



Разрушен минарет мечети в районе Чайола, сорвало кровлю магазина на Стамбульском шоссе. Обломки крыши повредили кровлю соседнего здания.



Офис губернатора Анкары предупредил о негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за ливня и сильных порывов ветра. В заявлении говорится, что в районах Наллихан, Бейпазары, Гюдюль, Кызылджахамам, Чамлидере, Чубук, Калледжик ожидаются сильные ливни и грозы, а также существует угроза внезапных паводков и сходов селей.

A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey.



No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara, minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq