Ураган "Поли" добрался до Германии: Есть пострадавшие

Сильный шторм, господствовавший в Нидерландах, дошел до северо-запада Германии, сообщается, что уже погиб один человек.



Метеорологи призывают воздержаться от поездок до 20 часов вечера. Об этом пишет BILD.



Ураган "Поли" достиг побережья Германии в Северном море – уже известно как минимум об одном погибшем. Полиция города Реде в земле Северный Рейн-Вестфалия сообщила, что резкий порыв ветра повалил дерево, упавшее на гулявшую с собакой женщину. От полученных травм 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия, животное при этом выжило.



В связи с ухудшением ситуации и ожидаемым штормом власти отменяют паромы на некоторые северные германские острова. Скорость ветра, как предполагается, составит 120 километров в час.



Немецкая метеорологическая служба призывает избегать поездок на автомобиле и защищать объекты, подверженные влиянию ветра. Предупреждение о неблагоприятных условиях действует с 11 часов утра до 20 часов вечера.



Также сообщалось о еще одном погибшем в Нидерландах – туда ураганный ветер пришел несколькими часами ранее. Для большей части территории страны был объявлен "красный", самый высокий уровень опасности. В городе Харлем недалеко от Амстердама погибла женщина, на нее также упало вырванное с корнем. Ненастье парализовало движение транспорта. В аэропорту Схипхол отменены более 400 авиарейсов.

