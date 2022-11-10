



Ураган Николь обрушился на восточное побережье Флориды

Gusty winds and rain at 4 am in Orlando #HurricaneNicole pic.twitter.com/U2fZRRs0Le — Bruce Mayhew (@BruceGateway) November 10, 2022

10 ноября ураган Николь обрушился на восточное побережье Флориды, принеся с собой проливной дождь и опасный штормовой ветер, который, по прогнозам, достигнет Северной Каролины.По данным Национального центра ураганов, шторм достиг юга города Веро-Бич около 3 часов утра по местному времени. Скорость ветра составляла 121 километр в час.Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайную ситуацию в 34 округах. В 23 школьных округах отменили занятия на четверг. Согласно оценке Kinetic Analysis Corp., ущерб от урагана может превысить 2 миллиарда долларов. Штормовые предупреждения объявлены от Флориды до Южной Каролины. Синоптики предупреждают, что в регионе может выпасть до 20 сантиметров осадков.Десантис предупредил жителей, чтобы возможны отключения электроэнергии. Около 16 000 коммунальщиков подготовлены , чтобы срочно ремонтировать вышедшие из строя линии.По прогнозам ураган накроет те части штата, которые все еще борются с наводнением от урагана Иэна, обрушившегося на Флориду шесть недель назад. Он отключил электричество у 2,6 миллиона потребителей, уничтожил урожай апельсинов и причинил ущерб примерно в 71 миллиард долларов .