



Ураган Хилари надвигается на Калифорнию

Ураган Хилари у западного побережья Мексик быстро усилился от тропического шторма до мощного крупного урагана категории 4 менее чем за 24 часа и может стать первым ураганом, достигшим Калифорнии за 84 года. По данным Национального центра ураганов, по состоянию на утро пятницы, 18 августа, шторм имел скорость ветра 145 миль в час.



Пока находится над океаном, но ожидается, что он достигнет суши на полуострове Нижняя Калифорния в Мексике в субботу вечером и достигнет Калифорнии к воскресенью. Синоптики ожидают, что к тому времени, когда он достигнет США, ураган ослабнет до тропического шторма. С 1939 года ни один тропический шторм не достиг "золотого" штата.



"Ожидается, что сильные дожди, связанные с Хилари накроют юго-запад Соединенных Штатов до следующей среды, достигнув пика в воскресенье и понедельник", — сообщил Национальный центр ураганов.



Синоптики предупреждают мексиканцев и калифорнийцев, чтобы они готовились к сильным дождям, внезапным наводнениям и сильному ветру в ближайшие дни.