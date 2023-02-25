



Ураган Фредди обрушился на восток Мозамбика

Метеорологическое агентство ООН сообщило, что тропический ураган Фредди обрушил на Мозамбик "опасные и беспрецедентные уровни осадков" в пятницу, 24 февраля., продолжая сеять хаос в южной части Африки, сообщает AfricaNews.



Фредди накрыл прибрежный городок Виланкулос при скорости ветра в сто тринадцать километров, повредив деревья и жилые дома. Жители, оставшиеся без крыши над головой, нашли приют в местной школе, которая уцелела.



"Это был очень сильный и страшный ветер. Мы были в ужасе", - говорят местные жители.



Тропический шторм теперь классифицируется как "мощный тропический ураган" после того, как он набрал скорость над Мозамбикским каналом.



Прогнозируется, что он ослабеет по мере того, как он проходит через южную часть Африки, но пока Фредди еще представляет серьезную опасность проливных дождей в Зимбабве, Южной Африке, Замбии, Малави и Ботсване; по данным регионального центра погоды на острове Реюньон.

Freddy Kasırgasının Mozambik'ten geçmesi, bölgede şiddetli su baskınlarına neden oldu. pic.twitter.com/RTiMP4C5Wp — ÇapaMag (@CapaMag) February 25, 2023

Dunia air mozambik pic.twitter.com/gBztIVk8MC — memeng 2 (@DambaanA) February 25, 2023

Ранее ураган Фредди прошел над Мадагаскаром, в результате чего семь человек погибли.