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Ураган "Фиона" ударил по Канаде: Трюдо посетит пострадавшие районы
27.09.2022 04:45 Ольга Белозерова

Ураган "Фиона" ударил по Канаде: Трюдо посетит пострадавшие районы

На Канаду с большой силой обрушился ураган "Фиона", что привело к разрушениям.

Кроме этого, два человека погибли и один пропал без вести. Официальные лица заявили, что один человек умер после того, как его смыло в море в Ньюфаундленде, а другой умер на острове Принца Эдуарда.

Как сообщает ВВС, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ближайшие дни посетит пострадавшие от разрушительного действия урагана общины.

Трюдо сказал, что военные и федеральное правительство будут продолжать оказывать поддержку в ближайшие недели и месяцы, поскольку местные жители стремятся к восстановлению после разрушений, вызванных ураганом.

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