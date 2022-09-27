



Ураган "Фиона" ударил по Канаде: Трюдо посетит пострадавшие районы

На Канаду с большой силой обрушился ураган "Фиона", что привело к разрушениям.



Кроме этого, два человека погибли и один пропал без вести. Официальные лица заявили, что один человек умер после того, как его смыло в море в Ньюфаундленде, а другой умер на острове Принца Эдуарда.



Как сообщает ВВС, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ближайшие дни посетит пострадавшие от разрушительного действия урагана общины.



Трюдо сказал, что военные и федеральное правительство будут продолжать оказывать поддержку в ближайшие недели и месяцы, поскольку местные жители стремятся к восстановлению после разрушений, вызванных ураганом.