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Ураган "Фиона" обрушился на Пуэрто-Рико
19.09.2022 04:44 Ольга Белозерова

Ураган "Фиона" обрушился на Пуэрто-Рико

Мощный ураган "Фиона" обрушился на Пуэрто-Рико, отключив электричество и угрожая вызвать "катастрофическое наводнение" на территории острова.

Об этом сообщает Al-Jazeera.

Ураган обрушился на юго-западное побережье островной территории. Шторм сопровождался ветром со скоростью в 85 миль (140 километров) в час.

Синоптики заявили, что ливень, как ожидается, вызовет оползни и сильные наводнения.

"Ожидается катастрофическое наводнение", - заявили в Национальном центре ураганов США (NHC).

 

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