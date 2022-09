Мощный ураган "Фиона" обрушился на Пуэрто-Рико, отключив электричество и угрожая вызвать "катастрофическое наводнение" на территории острова.



Об этом сообщает Al-Jazeera.



Ураган обрушился на юго-западное побережье островной территории. Шторм сопровождался ветром со скоростью в 85 миль (140 километров) в час.



Синоптики заявили, что ливень, как ожидается, вызовет оползни и сильные наводнения.



"Ожидается катастрофическое наводнение", - заявили в Национальном центре ураганов США (NHC).





