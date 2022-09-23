



Ураган Фиона: канадцы готовятся к наводнениям и отключениям электричества

Ураган Фиона обрушился на Бермудские острова проливными дождями и ветрами рано утром в пятницу, направляясь к атлантическому побережью Канады.



Официальные лица Канады призвали жителей восточных провинций страны подготовиться к затоплению прибрежных районов и отключению электроэнергии.



Ожидается, что Фиона прибудет к берегам Канады к утру субботы.



Флорида также сталкивается с угрозой урагана после того, как в Карибском море образовался отдельный тропический циклон.



По данным Национального центра ураганов, девятая тропическая депрессия находится на ранней стадии и движется по пути, который может привести ее во Флориду на следующей неделе в виде урагана Гермин.



Ураган Фиона, который теперь относится к категории 3, уже нанес ущерб Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике в начале этой недели, и многие из них до сих пор остались без электричества и водопровода.



Пять человек погибли на Карибах: один в Гваделупе, двое в Пуэрто-Рико и двое в Доминиканской Республике.



На Бермудских островах ураган Фиона вынудил закрыть школы и офисы.



Национальный центр ураганов заявил, что максимальная скорость ветра в Фионе может достигать 130 миль в час (215 км/ч).



Канадские официальные лица и метеорологи призывают жителей быть готовыми к воздействию шторма, поскольку он достигает атлантических провинций Новой Шотландии, острова Принца Эдуарда и Ньюфаундленда.



В регионе может выпасть от шести до 10 дюймов дождя, что увеличивает риск внезапных наводнений.



В Галифаксе и Кейп-Бретоне в Новой Шотландии были подготовлены убежища для людей, которые могли бы укрыться перед штормом.



"Каждый житель Новой Шотландии должен быть готов", — сказал Джон Лор, министр, отвечающий за готовность к чрезвычайным ситуациям в провинции, на пресс-конференции в четверг.



Г-н Лор добавил, что шторм может быть "очень опасным".



"Ожидается, что шторм принесет с собой сильные и разрушительные порывы ветра, очень высокие волны и прибрежные штормовые нагоны, интенсивные и опасные осадки и длительные отключения электроэнергии", — сказал г-н Лор.



Сильные ураганы в Канаде случаются редко, поскольку штормы теряют свою энергию, когда сталкиваются с более холодными водами на севере, и вместо этого становятся посттропическими. Но давление в регионе, по прогнозам, будет исторически низким, так как обрушится ураган Фиона, уступив место более сильному шторму.



В последний раз Новая Шотландия пострадала от тропического циклона в 2003 году с ураганом Хуан, штормом категории 2, в результате которого погибли два человека и были сильно повреждены строения и растительность.

