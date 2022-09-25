



Ураган Фиона: Канада пострадала от "исторического экстремального явления"

Сотни тысяч людей остались без электричества после шторма Фиона, обрушившегося на побережье Канады.



В пятницу статус Фионы был понижен с урагана до тропического шторма. Но в некоторых частях Новой Шотландии, острова Принца Эдуарда и Нью-Брансуика по-прежнему шли проливные дожди и дул ветер со скоростью до 160 км/ч.



Официальные лица еще не поделились сообщениями о погибших или серьезных травмах, но власти борются с обширными наводнениями в двух провинциях.

Канадский центр ураганов перед прибытием предупредил, что Фиона может стать «историческим экстремальным событием» с беспрецедентной скоростью ветра.Предупреждения о тропическом шторме были выпущены для атлантических провинций Новая Шотландия, острова Принца Эдуарда, Ньюфаундленда и Нью-Брансуика, а также в некоторых частях Квебека.В восточном регионе страны может выпасть до 10 дюймов (25 см) дождя, что увеличивает риск внезапных наводнений.В Новой Шотландии в Галифаксе и Кейп-Бретоне были подготовлены убежища для людей, чтобы они могли укрыться перед штормом."Мы уже сталкивались с подобными событиями раньше, но я боюсь, что не до такой степени", — сказала Аманда Макдугал, мэр регионального муниципалитета Кейп-Бретона. "Последствия будут большими, реальными и немедленными".В Порт-о-Баске с населением 4067 человек на юго-западной оконечности Ньюфаундленда в результате сильного наводнения некоторые дома и офисные здания были смыты морем, сообщил CBC местный журналист Рене Рой.Он добавил, что многие дома превратились в "кучу щебня в океане за мгновение", добавив: "Есть многоквартирный дом, который буквально исчез. Есть целые улицы, которые исчезли".А Королевская канадская конная полиция заявила, что женщина была спасена после того, как ее "бросило в воду, когда ее дом рухнул" в этом районе. Они сказали, что получено еще одно сообщение о женщине, вынесенной потоком воды из подвала, но условия остаются слишком опасными для проведения поисков.Энергетические компании предупредили, что восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней, поскольку скорость ветра остается слишком высокой, чтобы начать работы на поврежденных линиях электропередач.В последний раз Новая Шотландия пострадала от тропического циклона в 2003 году с ураганом Хуан, штормом второй категории, в результате которого погибли два человека и были сильно повреждены строения и растительность.Метеоролог Боб Робишо предупредил в пятницу днем, что Фиона будет больше Хуана и сильнее урагана Дориан 2019 года, который также достиг берегов Новой Шотландии.