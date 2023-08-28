



Управление аэропортов предупреждает о задержках рейсов в и из Великобритании

Управление аэропортов объявляет о серьезных задержках рейсов из аэропорта Бен-Гурион в Великобританию и рейсов, прибывающих оттуда в Израиль. В британской системе управления воздушным движением произошел сбой, который замедлил взлеты и посадки по всей стране.



Власти призывают пассажиров уточнять информацию у своих авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.



Британский оператор управления полетами National Air Traffic Services заявил, что “ограничил транспортные потоки для обеспечения безопасности” и “устранения неисправностей”. Сообщается, что воздушное пространство Великобритании остается открытым.