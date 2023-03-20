



Упавший под Тулой беспилотник был начинен взрывчаткой



Беспилотник, упавший 19 марта в Одоевском районе Тульской области, был начинен взрывчаткой. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, дрон обнаружили в поле между населенными пунктами Кошкино и Петровское. В полицию о беспилотнике сообщил местный житель.



"При обследовании упавшего беспилотника найден кумулятивный заряд весом около двух килограммов", - рассказал собеседник РЕН ТВ.



Размах крыльев обнаруженного беспилотника составляет почти 3 метра, а длина фюзеляжа дрона – чуть больше метра.

В результате падения беспилотника никто не пострадал. Место происшествия сразу оцепили сотрудники ФСБ.



По данным РЕН ТВ, беспилотник упал, зацепившись за деревья. Принадлежность дрона пока не установлена. Источник уточнил, что обнаруженный БПЛА, предположительно, украинский, однако эту информацию еще проверяют, и она не подтверждена.