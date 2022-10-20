



Упавшей в шахту лифта в Тель-Авиве оказалась пожилая актриса

В Тель-Авиве в шахту лифта в многоквартирном доме во время ремонтных работал упала актриса Трейси Абрамович.



Она получила тяжелые травмы .



77-летняя Абрамович выходила из дома во вторник, когда упала в открытую шахту лифта. Ее доставили в медицинский центр Сураски с мультисистемной травмой. Личность пострадавшей была раскрыта только в среду.



По словам спасателей, Абрамович нашли на дне шахты после падения с третьего этажа. К счастью, пластиковые пакеты и картонные коробки, оставленные на дне шахты, смягчили последствия падения.



По данным 12 канала, через сутки после инцидента угроза безопасности еще не была устранена. Это вызвало обеспокоенность жильцов здания.



"В здании есть дети и старикиКто-нибудь думает о них?" — сообщил один из жильцов.



Подрядчик, который отвечал за ремонт здания, заявил, что ему не платили в течение четырех месяцев. Он считает свое соглашение с владельцами здания недействительным.



Полиция начала расследование инцидента.



Абрамович работает в израильском театре с начала 1990-х годов. Она снялась в нескольких израильских фильмах.