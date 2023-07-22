



Упала в обморок: Теща президента Южной Кореи снова сядет в тюрьму

Тещу президента Южной Кореи Чхве Юн Сун задержали. Суд отклонил ее апелляцию по делу о подделке выписки из банка.



В пятницу, 21 июля, апелляционный суд Южной Кореи отклонил апелляцию Чхве Юн Сун, что привело к подтверждению приговора суда низшей инстанции.

76-летняя женщина была осуждена на год лишения свободы по делу о подделке выписки из банка.



Она стала фигуранткой скандала из-за фейковой справки о внесении на счет 34,7 миллиардов вон (27 миллионов ​​долларов) при покупке земельного участка в 2013 году. Обвиняемая не признала свою вину в суде, а после того, как зачитали приговор, упала в обморок.



Следует отметить, что это не первое уголовное дело против Чхве Юн Сун. В 2021 году ее приговорили к трем годам тюрьмы по делу о незаконном получении государственных выплат. В то время она руководила домом для пожилых людей, работавшим без лицензии. Однако в декабре прошлого года Верховный суд Южной Кореи оправдал ее по этому делу.