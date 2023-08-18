



UNRWA замораживает работу в лагере беженцев в Ливане из-за боевиков

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам приостановило все свои услуги в лагере беженцев "Айн аль-Хильва" в Ливане из-за присутствия там вооруженных боевиков.



По данным UNRWA, на территории есть школы, где учатся 3200 детей. Одна из них, как сообщалось ранее, была захвачена боевиками.



"Агентство не потерпит действий, нарушающих неприкосновенность и нейтралитет его объектов", — сказано в заявлении.



UNRWA требует от боевиков немедленно покинуть все объекты в лагере беженцев.



"Сообщается, что наши объекты были повреждены в результате недавних боевых действий между вооруженными группировками в лагере. Это серьезное нарушение неприкосновенности помещений ООН в соответствии с международным правом", - добавили в агентстве.