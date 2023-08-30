



Unilever выиграла иск против бойкота Израиля компанией Ben & Jerry

Федеральный суд Манхэттена 29 августа отклонил иск против Unilever, в котором утверждалось, что компания ввела в заблуждение американских инвесторов, не раскрыв решение своего подразделения Ben & Jerry's прекратить продажу мороженого в Иудее и Самарии и в некоторых частях восточного Иерусалима.



Иск подал пенсионный фонд Мичигана в июне 2022 года, требуя возмещения ущерба из-за падения акций Unilever. Окружной судья Лорна Шофилд постановила, что Unilever была не обязана раскрывать информацию о бойкоте, когда совет директоров Ben & Jerry принял решение о нем в 2020 году, поскольку Unilever имела полный контроль над тем, следует ли его проводить.



Ави Зингер, владелец Ben & Jerry's Israel, рассказал, что дело между пенсионным фондом Мичигана и Unilever “не имеет к нам никакого отношения”, и что “здесь, в Израиле, все хорошо”.



“В Израиле все любят Ben & Jerry's. Нам хорошо и весело”, – сказал Зингер. “Насколько я понимаю, новостей нет”.



