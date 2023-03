“Умершая” 31 год назад женщина неожиданно нашлась

Жительница Пенсильвании пропавшая без вести в 1992 году и объявленная властями умершей, неожиданно нашлась. Более 20 лет 86-летняя Патриция Копта находилась в доме престарелых в Пуэрто-Рико, сообщив, что прибыла на остров на круизном корабле из Европы. Об этом сообщает Associated Press.



До своего странного исчезновения из дома Патриция работала в финансовом отделе одной из компаний в Питтсбурге, посещала бальные танцы, стала моделью. В 1972 году она вышла замуж за Боба Копту, который заботился о жене с тех пор, как ее здоровье пошатнулось.

Сначала Патриция жаловалась на мигрени, впоследствии у нее заподозрили шизофрению.



Женщина бросила работу и много времени проводила на улице, проповедуя конец света. Однажды вечером она просто не вернулась домой. Через 7 лет власти официально объявили Патрицию Копту умершей. Попав в дом престарелых, женщина хранила свое прошлое в секрете. Но потом, страдая от деменции, начала рассказывать некоторые подробности. В прошлом году социальный работник получил достаточно информации, чтобы ее идентифицировать как Патрицию Копту из Пенсильвании. Тест ДНК подтвердил ее личность.



Ее муж Боб Копта сказал, что для него большое облегчение то, что она нашлась. Но навещать жену в Пуэрто-Рико он не собирается. Он не женился повторно, но пытается забыть прошлое, хотя и рад знать, что о ней заботятся. 78-летняя сестра пропавшей без вести женщины Глория Смит наоборот хочет поехать на остров, чтобы увидеть и снова обнять ее.

