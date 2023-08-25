



Умерло 88 британцев: Задержан канадец, который помогал людям совершить суицид

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что за два года 232 британца купили яд у 57-летнего жителя Канады Кеннета Лоу. Мужчину обвиняют в том, что он помогал людям совершить самоубийство посредством нескольких веб-сайтов. Об этом пишет ВВС.



Среди купивших яд умерли 88 человек. При этом NCA пока не смогло подтвердить, что химическое вещество было непосредственной причиной смертей, однако каждый случай сейчас расследуется. Британская полиция посещает сотни адресов с целью выявления покупателей по всей стране.



По законам Великобритании, Лоу грозит до 14 лет лишения свободы. Полиция Канады задержала его в провинции Канады Онтарио в мае 2023 года, сейчас он находится под стражей. Британские власти полагают, что всего Лоу отправил 1200 посылок клиентам в более чем 40 стран за два года, до апреля 2023-го. При этом неизвестно, во скольких из них было ядовитое вещество. Расследования также ведутся в США, Италии, Австралии и Новой Зеландии.



Региональная полиция Пила в канадской провинции Онтарио сообщила, что Лоу продавал в интернете нитрит натрия, который представляет собой “белое кристаллическое вещество”, иногда используемое в пищевой промышленности, которое может “снижать уровень кислорода, ухудшать дыхание и привести к смерти” в “достаточной дозе”. Канадец также продавал маски.