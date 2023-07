Умерла певица и актриса Джейн Биркин

По сообщениям французских СМИ, певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Англо-французская звезда, вдохновившая дизайнерскую сумку Hermès Birkin, была найдена мертвой в собственном доме ее опекуном, сообщает BFMTV.



В марте 2022 года Биркин сломала плечо, а за полгода до этого перенесла инсульт. После возникших проблем со здоровьем певица была вынуждена отменить целый ряд запланированных выступлений в Париже.



Биркин родилась в Лондоне и начала свою карьеру как актриса. В 1965 году она вышла замуж за британского композитора Джона Барри.



Биркин получила международную известность благодаря отношениям на экране и за кадром с Сержем Генсбуром. Пара познакомилась во время съемок французской сатирической романтической комедии 1969 года "Слоган" и в том же году выпустила дебютный альбом.



В альбом вошла откровенно сексуальная песня "Je t'aime... moi non plus", которая заняла первое место в UK Singles Char, несмотря на то, что была запрещена на ряде радиостанций.



Среди актерских работ Биркин - криминальная комедия 1966 года "Калейдоскоп" , экранизация романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле" 1978 года и детективный фильм "Зло под солнцем" 1982 года.



В 2016 году она снялась в номинированном на "Оскар" короткометражном фильме La femme et le TGV, заявив, что это ее последняя роль в кино.



По сообщениям журнала L'Officiel, в 1981 году Биркин сидела рядом с исполнительным директором Hermès Жаном-Луи Дюма во время полета из Парижа в Лондон.



После разговора между ними о том, как сложно было найти сумку, которая могла бы удовлетворить потребности Биркин как матери двоих детей, родилась сумка Hermès Birkin. Дюма спроектировал сумку на месте и назвал ее в честь актрисы, когда она была запущена в производство в 1984 году.



Сумочка стала символом статуса, а некоторые из них стоили более 10 000 долларов.



В число самых известных лиц, владеющих сумкой Birkin, входят Мелания Трамп, Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян.