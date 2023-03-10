



Умерла 2-летняя девочка. серьезно пострадавшая в ДТП с участием палестинца

2-летняя Хадар Нега Лави, серьезно раненая в прошлую субботу в ДТП с участием палестинского автомобиля, скончалась сегодня утром, в пятницу, 10 марта, в больнице “Шаарей Цедек” недалеко от Офры.



Похороны девочки состоятся сегодня в 12:00 на кладбище в Шило.



Глава регионального совета Мате-Биньямина Исраэль Ганц сказал: “Мы ощущаем, что у всех нас умерла младшая сестра. Она скончалась почти через неделю после того, как на нее жестоко наехал водитель-араб. Мы обнимаем дорогую семью Лави и посылаем семье свои силы”.



Идит Лави, мать погибшей девочки, жительница Гуш-Шило, на этой неделе рассказала 7 каналу о том, что ДТП, произошедшее на шоссе №60 возле Офры, по ее глубокому убеждению было терактом. “Нет никаких сомнений: водитель-араб — террорист”, - поведала Идит - “Сначала палестинская машина выехала на мою полосу, я попыталась увернуться. Палестинец вернулся на свою полосу, а когда я вернулась обратно на свою, он вновь выехал на мою и столкнулся со мной лоб в лоб. Мой автомобиль, в котором находилась двухлетняя дочь, совершил несколько переворотов”.



Женщина утверждает, что водитель машины с палестинскими номерами действовал преднамеренно: “Он не колебался. У него была очень четкая цель. Он ехал зигзагами, пока не врезался в мою машину. Сразу после ДТП арабы окружили его и стали хвалить: “Молодец, молодец”. Скорая помощь приехала быстро. Когда она приехала, арабская толпа пытались заставить врачей лечить террориста, а не нас”.

