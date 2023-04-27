



Умер советский актер и режиссер Евгений Басилашвили

Ушел из жизни советский актер и режиссер, доцент Волгоградского Государственного Института Искусства и Культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили, сообщают российские СМИ со ссылкой на выпускницу вуза Татьяну Глущенко.



Глущенко сообщила в соцсети: “Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела <...> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное”.



Cообщается, что Басилашвили ушел из жизни 26 апреля.



Член Союза театральных деятелей России, Евгений Леонович Басилашвили был выпускником Грузинского государственного театрального института. Он поставил спектакли “Прощай, овраг” и “Али-баба и сорок разбойников”, также снялся в психологической драме “Давай поговорим”.



Басилашвили получил звание заслуженного артиста Грузинской ССР. За время карьеры он работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Волгоградском театре юного зрителя, а с 1990-х годов трудился во ВГИИК.



