



Умер Руслан Хасбулатов

В Подмосковье 3 января на 81-м году жизни умер последний председатель Верховного совета РСФСР (1991-1993 гг.) Руслан Хасбулатов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на его родственников. О смерти бывшего сторонника первого президента России Бориса Ельцина, ставшего впоследствии его оппонентом, сообщил в соцсетях и правозащитник Александр Черкасов.



Хасбулатов родился 22 ноября 1942 г. в Грозном. В 1965 г. он окончил юридический факультет МГУ, в 1970 г. – аспирантуру экономического факультета вуза, защитил кандидатскую диссертацию, в 1980 г. – докторскую.



В марте 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 г. его назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР. Уже возглавив парламент, вместе президентом РСФСР Борисом Ельциным выступил против путчистов в 1991 г.



19 августа 1991 г. Хасбулатов написал текст обращения «К гражданам России», в котором создание ГКЧП было названо «реакционным антиконституционным переворотом», говорилось о необходимости «всеобщей бессрочной забастовки». Вместе с Хасбулатовым и Ельциным подписал воззвание премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 19 октября 1991 г. Хасбулатов стал председателем Верховного совета.



Его путь и путь Ельцина разошлись к 1993 г. Несогласия депутатов и исполнительной власти привело к конституционному кризису (глава государства подписал указ №1400 о роспуске парламента, а тот, напротив – принял решение об отставке Ельцина и передаче его власти вице-президенту Александру Руцкому) и силовому подавлению противников президента.



Сам Хасбулатов и ряд его сторонников были задержаны, он содержался в «Лефортово», и выпущен по амнистии в 1994 г. С 1994 г. он был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Плеханова, и занимался общественной деятельностью, в том числе выступал переговорщиком во время чеченского конфликта.



Похороны Хасбулатова могут пройти на его родине, в Чечне, причем по исламским традициям уже 4 января, сообщил «Ведомостям» его знакомый. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев также сказал «Ведомостям», что Хасбулатов умер. Министр информации и печати республики Ахмед Дудаев подтвердил «Ведомостям», что политик скончался и будет похоронен на родине 4 января.