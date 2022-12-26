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Умер раввин Хаим Друкман
26.12.2022 07:05 Ольга Белозерова

Умер раввин Хаим Друкман

Раввин Хаим Друкман, духовный лидер религиозных сионистов, скончался в воскресенье вечером после того, как он был госпитализирован с коронавирусом. Ему было 90 лет.

За последний год раввин несколько раз был госпитализирован. Ранее в феврале у него уже был диагностирован коронавирус, но он выздоровел. 

По информации прессы, похороны раввина Друкмана состоятся сегодня, 26 декабря. Траурная процессия выйдет из поселка Мерказ-Шапира.

Раввин Друкман родился 15 ноября 1932 года в Кутах (тогда это была территория Польши, а сейчас - Украины). Он пережил Холокост, скрываясь со своими родителями. Друкман совершил алию в 1954 году и с тех пор возглавлял почти все основные религиозно-сионистские учреждения.

Хаим Друкман был главой ешивы Ор Эцион, а также главой ешивы и ульпанот Бней Акива - крупнейшей сети средних школ ешив для мальчиков и девочек в религиозно-сионистской общине Израиля.

В 1977 году Друкман также стал депутатом Кнессета.

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу выразил сожаление в связи с кончиной раввина.

"Погас великий свет любви к Израилю. Как человек, который лично испытал ужасы Холокоста в детстве, рабби Друкман посвятил себя строительству нации, когда он иммигрировал в Израиль... сектора, который он представлял, но верный посланник широкой общественности в израильском обществе", - заявил он. 

Уходящий премьер-министр Яир Лапид также выразил соболезнования: "Переживший Холокост, основатель иешивы Ор Эцион, ученый, лауреат премии Израиля и человек, любящий Израиль. Да будет память о нем благословенна". 
 

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