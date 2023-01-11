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Умер последний король Греции Константин II
11.01.2023 13:17 Ольга Белозерова

Умер последний король Греции Константин II

Последний король Греции Константин II умер в возрасте 82 лет.

Он скончался в отделении интенсивной терапии в частной больнице в Афинах поздно вечером во вторник, пишет ВВС

Константин II взошел на престол в 1964 году в бурный период в истории Греции, кульминацией которого стал военный переворот три года спустя.

Вскоре он был вынужден бежать за границу после неудачного контрпереворота. Монархия была упразднена в 1973 году. Позже Константин II был лишен греческого гражданства.

Кроме того, что он был королем, Константин II был увлеченным моряком и даже выиграл золото в командном зачете на Олимпийских играх 1960 года в Риме.

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