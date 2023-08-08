



Умер партнер Сандры Буллок: в чем причина

Давний партнер Сандры Буллок Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом ALS, которую он скрывал. Об этом сообщила журналу People его семья.



"С глубокой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с ALS", – поделилась семья. "Брайан решил сохранить свою болезнь в тайне, и те, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу".



ALS – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга, согласно данным ALS Association.

59-летняя Сандра впервые познакомилась с Брайаном, который был фотографом, когда он снимал день рождения ее сына Луиса в 2015 году.

Спустя несколько месяцев они вместе появились на свадьбе Дженнифер Энистон и Джастина Теру.



Актриса, известная своей закрытостью в личной жизни, все же затронула тему своих отношений в 2021 году.



"Я нашла любовь всей своей жизни. У нас трое прекрасных детей. Это самое лучшее, что когда-либо было", – призналась звезда. “Мне не нужна бумага, чтобы быть преданным партнером и матерью”.



Известно, что Сандра и Брайан не были официально женаты.



Сандра также затронула тему отношений Брайана с двумя ее приемными детьми – 13-летним Луисом и 10-летней Лайлой, отметив, что он был "очень терпелив" и "просто святой" с ее детьми.



"Мой партнер очень религиозный, и у нас два разных взгляда на вещи. Я не всегда согласна с ним, а он не всегда согласен со мной. Но он является примером, даже когда я с ним не согласна", – поделилась актриса. "Он – тот пример, который я хотела бы видеть у своих детей".



