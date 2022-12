Умер один из первых пилотов ВВС Израиля

Данни Шапира, один из первых пилотов ВВС Израиля, скончался в пятницу в возрасте 97 лет.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Шапира будет похоронен на кладбище Мораша в Рамат-ха-Шароне в воскресенье.



"ВВС Израиля склоняют голову и выражают самые искренние соболезнования семье Шапира. Данни был одним из отцов-основателей ВВС, смелым и профессиональным бойцом, воспитавшим поколения комбатантов. На своем новаторском пути в качестве летчика-испытателя он был одним из тех, кто проложил путь к успеху ВВС. Мы продолжим чтить его славное наследие и сопровождать его семью", - заявил омандующий ВВС генерал-майор Томер Бар.





Today (Friday), the IAF said goodbye to the legendary pilot, Col. (res.) Danny Shapira. The first Israeli Flight Course graduate passed away at the age of 97. pic.twitter.com/IeainrQQg7