



Умер один из первых пилотов ВВС Израиля

Данни Шапира, один из первых пилотов ВВС Израиля, скончался в пятницу в возрасте 97 лет.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Шапира будет похоронен на кладбище Мораша в Рамат-ха-Шароне в воскресенье.



"ВВС Израиля склоняют голову и выражают самые искренние соболезнования семье Шапира. Данни был одним из отцов-основателей ВВС, смелым и профессиональным бойцом, воспитавшим поколения комбатантов. На своем новаторском пути в качестве летчика-испытателя он был одним из тех, кто проложил путь к успеху ВВС. Мы продолжим чтить его славное наследие и сопровождать его семью", - заявил омандующий ВВС генерал-майор Томер Бар.



