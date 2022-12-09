Новости » Происшествия
Умер один из первых пилотов ВВС Израиля
09.12.2022 21:21 Ольга Белозерова

Умер один из первых пилотов ВВС Израиля

Данни Шапира, один из первых пилотов ВВС Израиля, скончался в пятницу в возрасте 97 лет. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Шапира будет похоронен на кладбище Мораша в Рамат-ха-Шароне в воскресенье. 

"ВВС Израиля  склоняют голову и выражают самые искренние соболезнования семье Шапира. Данни был одним из отцов-основателей ВВС, смелым и профессиональным бойцом, воспитавшим поколения комбатантов. На своем новаторском пути в качестве летчика-испытателя он был одним из тех, кто проложил путь к успеху ВВС. Мы продолжим чтить его славное наследие и сопровождать его семью", - заявил омандующий ВВС генерал-майор Томер Бар.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы