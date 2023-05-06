



Умер легендарный израильский бандит

5 мая скончался преступник Нисим Альперон. Ему 67 лет, он умер от рака. Альперон считается одним из лидеров преступного мира и ключевой разведывательной целью полиции на протяжении многих лет.



Около трех десятилетий назад Альперон был отправлен в тюрьму на 5 лет за вымогательство и рэкет, а позже провел еще два года за рэкет. С середины 1990-х годов - освобождался каждый раз, когда его арестовывали.



Он считается одним из лидеров преступного мира Израиля и заслужил звание "серийного выжившего" благодаря многочисленным покушениям, в которых он выжил, последнее из которых произошло десять лет назад. Первое покушение на Альперона было совершено в сентябре 2000 года, когда он вместе с 5 другими гражданскими лицами был ранен при взрыве бомбы, заложенной в мотоцикле в Рамат-Гане. Последнее покушение, которое пережил Альперон, было, по-видимому, в январе 2013 года, когда он сбежал с места взрыва в Тель-Авиве, в результате которого 9 человек получили легкие ранения.



Семья Альперон считается одной из самых старых преступных семей Израиля, и некоторые члены семьи занимаются преступной деятельностью с 1970-х годов. Наряду с выбиванием долгов, некоторые члены семьи также были вовлечены в азартные игры и казино.



В последние годы Нисим, а также его братья Залман и Арье Альперон держались в тени. Их брат Яков Альперон был ликвидирован в 2008 году.

