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Умер легендарный художник-аниматор Disney и Pixar
01.09.2022 03:23 Александр Юзовский

Умер легендарный художник-аниматор Disney и Pixar

На 57-м году жизни скончался культовый художник-аниматор Disney и Pixar Ральф Эгглстон. Продолжительное время он боролся с раком поджелудочной железы.

Факт его смерти подтвердили в официальном Twitter-аккаунте Pixar.

"Памяти Ральфа Эгглстона – аниматора, режиссера, арт-директора, художника-раскадровщика, писателя, художника-постановщика и нашего дорогого друга. Pixar и мир будут вечно благодарны", – говорится в публикации.

Эгглстон приложил свою руку к созданию таких мультфильмов как: "Тачки", "Суперсемейка", "Жизнь жука", "История игрушек" и "История игрушек 2", а также мультфильмов Disney "Покахонтас", "Король Лев" и "Аладдин".

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