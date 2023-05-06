



Умер король преступного мира Израиля Нисим Альперон

В субботу, 6 мая, в Израиле умер "король преступного мира" Нисим Альперон.



По данным израильских СМИ, он скончался от рака на 69-м году жизни.



У Альперона осталось шестеро детей. За свою жизнь "король преступного мира" Израиля пережил девять покушений.



Из-за своих действий он отсидел около в тюрьме за вымогательства. Брат Альперона был убит в 2008 году.



Последнее покушение, которое пережил преступник, было совершено в январе 2013 года. Тогда он скрылся с места взрыва в Тель-Авиве, в результате которого легкие ранения получили девять человек.

