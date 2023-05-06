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06.05.2023 16:55 Алина Груднева

Умер король преступного мира Израиля Нисим Альперон

В субботу, 6 мая, в Израиле умер "король преступного мира" Нисим Альперон.

По данным израильских СМИ, он скончался от рака на 69-м году жизни.

У Альперона осталось шестеро детей. За свою жизнь "король преступного мира" Израиля пережил девять покушений.

Из-за своих действий он отсидел около в тюрьме за вымогательства. Брат Альперона был убит в 2008 году.

Последнее покушение, которое пережил преступник, было совершено в январе 2013 года. Тогда он скрылся с места взрыва в Тель-Авиве, в результате которого легкие ранения получили девять человек.
 

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