



Умер клавишник "золотого состава" группы "Ласковый май"

Клавишник "золотого состава" группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде.



О смерти музыканта сообщил продюсер коллектива Андрей Разин в Instagram.



"Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Это уникальный человек, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", им дорожили и знали, насколько он надежный человек", — сказал продюсер.



Причины и обстоятельства смерти Афанасьева Разин не раскрыл.



Продюсер коллектива подчеркнул, что клавишник дал более двух тысяч концертов в составе "Ласкового мая".