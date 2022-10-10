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Умер клавишник "золотого состава" группы "Ласковый май"
10.10.2022 17:47 Александр Юзовский

Умер клавишник "золотого состава" группы "Ласковый май"

Клавишник "золотого состава" группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде.

О смерти музыканта сообщил продюсер коллектива Андрей Разин в Instagram.

"Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Это уникальный человек, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", им дорожили и знали, насколько он надежный человек", — сказал продюсер.

Причины и обстоятельства смерти Афанасьева Разин не раскрыл.

Продюсер коллектива подчеркнул, что клавишник дал более двух тысяч концертов в составе "Ласкового мая".

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