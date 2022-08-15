



Умер "индийский Уоррен Баффет"

Индийский миллиардер Ракеш Джунджхунвала, которого еще называют "индийским Уорреном Баффетом", умер в возрасте 62 лет.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди.



Моди написал, что Джунджхунвала был "очень увлечен прогрессом Индии, полон жизни, остроумный и проницательный".



Причина смерти инвестора не раскрывается. Местный филиал CNN сообщил, что у миллиардера были проблемы со здоровьем. 7 августа его заметили в инвалидной коляске.