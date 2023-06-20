



Умер годовалый ребенок, оставленный в машине

По информации медиков, годовалая девочка из Акко умерла после того, как ее оставили в машине.



Парамедики “Маген Давид Адом” попытались реанимировать ребенка, извлеченного из машины и доставили его в медицинский центр Галилеи в Нагарии на машине скорой помощи.



Директор отделения детской неотложной помощи доктор Итамар Мунчак сообщил, что девочка была в критическом состоянии, не дышала и у нее не было пульса. Несколько различных попыток медицинского персонала реанимировать ее не увенчались успехом.



Мунчак рекомендует никогда не оставлять ребенка в машине, особенно в летние месяцы, когда температура внутри автомобиля может достигать 70 градусов по Цельсию.



По данным организации Beterem – Keeping Kids Safe, в период с 2010 по 2020 год 34 случая смерти в Израиле были связаны с тем, что дети остались без присмотра в запертых автомобилях.

