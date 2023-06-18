



Умер экс-гитарист группы “Земляне” Сергей Колчин

17 июня на 46-м году жизни скончался российский музыкант, экс-гитарист групп “Земляне” и “Лицей” Сергей Колчин. Об этом сообщили в соцсетях бывший лидер “Землян” Сергей Скачков , а также друзья и коллеги Колчина.



“Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Земля тебе пухом”, – написал Скачков.

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О причине смерти музыканта не сообщается.



Сергей Колчин работал с “Землянами” с 2012 по 2017 год, в других проектах Скачкова и в группе “Лицей” и некоторых других. Также Колчин был в составе коллектива “Акустик-Бэнд” вместе с действующим лидером “Землян” Андреем Храмовым.

