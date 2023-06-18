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Сергей Колчин
18.06.2023 13:45 Евгения Маркова

Умер экс-гитарист группы “Земляне” Сергей Колчин

17 июня на 46-м году жизни скончался российский музыкант, экс-гитарист групп “Земляне” и “Лицей” Сергей Колчин. Об этом сообщили в соцсетях бывший лидер “Землян” Сергей Скачков , а также друзья и коллеги Колчина.

“Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Земля тебе пухом”,  – написал Скачков.

О причине смерти музыканта не сообщается.

Сергей Колчин работал с “Землянами” с 2012 по 2017 год, в других проектах Скачкова и в группе “Лицей” и некоторых других. Также Колчин был в составе коллектива “Акустик-Бэнд” вместе с действующим лидером “Землян” Андреем Храмовым. 
 

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