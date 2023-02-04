



Умер бывший спикер Кнессета

Профессор Шевах Вайс скончался в возрасте 87 лет в субботу утром.



Шевах Вайс учился в Еврейском университете Иерусалима, получил степень доктора политологии, автор множества научных работ.



В 1969 году был избиран в муниципалитет Хайфы, затем был депутатом Кнессета 13-го созыва от партии “Авода”. В 1992 году Шевах Вайс стал спикером кнессета.



По окончании парламентской деятельности, Шевах Вайс перешелт на дипломатическую работу и служил четыре года послом в Польше.



Также Вайс исполнял обязанности председателя “Яд ва-Шем”, израильского государственного национального мемориала Холокоста и Героизма.