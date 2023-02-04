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Умер бывший спикер Кнессета
04.02.2023 15:58 Наталья Богинская

Умер бывший спикер Кнессета

Профессор Шевах Вайс скончался в возрасте 87 лет в субботу утром.

Шевах Вайс учился в Еврейском университете Иерусалима, получил степень доктора политологии, автор множества научных работ. 

В 1969 году был избиран в муниципалитет Хайфы, затем  был депутатом Кнессета 13-го созыва от партии “Авода”. В 1992 году Шевах Вайс стал спикером кнессета. 

По окончании парламентской деятельности, Шевах Вайс перешелт на дипломатическую работу и служил четыре года  послом в Польше.

Также Вайс исполнял обязанности председателя “Яд ва-Шем”,  израильского государственного национального мемориала Холокоста и Героизма.

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