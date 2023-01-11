



Умер автор мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в Ливане

Как сообщает государственное новостное агентство Ливана, Хусейни был госпитализирован в Медицинский центр Американского университета в Бейруте 3 января после тяжелого гриппа. Хусейни оставался в отделении интенсивной терапии до своей смерти сегодня утром.



Исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати объявил трехдневный траур в пострадавшем от кризиса Ливане, а спикер парламента Набих Берри отложил заседание, которое должно было состояться в четверг, для избрания нового президента.



Хусейни был избран в парламент от северо-восточного региона Баальбек-Хермель в 1972 году и оставался законодателем до 2008 года. Он был избран спикером парламента в 1984 году и занимал эту должность до 1992 года.



Политик был резким критиком политической системы Ливана, основанной на сектах, которая разделила страну с 5-миллионным населением на христианские и мусульманские общины. Хусейни также был ярым противником финансовой политики страны, в том числе крупных займов, которая началась в 1990-х годах и в конечном итоге привела к продолжающемуся трехлетнему экономическому кризису Ливана.



Родившийся в апреле 1937 года в известной шиитской семье в городе Шмистар на востоке долины Бекаа, Хусейни пользовался большим уважением среди многих ливанцев, особенно за свою защиту гражданских прав и за то, что не был причастен к широко распространенной коррупции среди политического класса страны.

