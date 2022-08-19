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Умер артист и музыкант игравший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"
19.08.2022 19:48 Александр Юзовский

Умер артист и музыкант игравший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

В Израиле скончался артист и музыкант Сергей Григорьев, известный широкой публике как актер, который многие годы играл Филю в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!"

О смерти артиста стало известно 19 августа, его похороны состоятся 21 августа в поселке Ткоа. Последние восемь лет Григорьев жил в Иудейских горах.

Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. С 1988 года работал в передаче "Спокойной ночи, малыши!" в роли собачки Фили.

Также он был голосом котенка Коксика в программе "Шишкин Лес". 

Выступал в составе ансамбля "Звездочеты".

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