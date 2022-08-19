



Умер артист и музыкант игравший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

В Израиле скончался артист и музыкант Сергей Григорьев, известный широкой публике как актер, который многие годы играл Филю в детской телепередаче "Спокойной ночи, малыши!"



О смерти артиста стало известно 19 августа, его похороны состоятся 21 августа в поселке Ткоа. Последние восемь лет Григорьев жил в Иудейских горах.



Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. С 1988 года работал в передаче "Спокойной ночи, малыши!" в роли собачки Фили.



Также он был голосом котенка Коксика в программе "Шишкин Лес".



Выступал в составе ансамбля "Звездочеты".