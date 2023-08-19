



Умер актер Игорь Ясулович

Умер народный артист России, актер Игорь Ясулович. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.



Ясуловичу был 81 год. В середине июля его доставили в одну из московских больниц.



Начиная с 1961 года Ясулович сыграл более 200 ролей в кино. Он снялся в фильмах “Бриллиантовая рука”, “12 стульев”, “Золотой теленок”, “Гардемарины, вперед!”, “Через тернии к звездам”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “Девять дней одного года”, “Тот самый Мюнхгаузен” и других. Он также был режиссером нескольких картин.



В 1962 году он окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 – режиссерский. Совместно с Александром Тителем Ясулович вел мастерскую “Артисты музыкального театра” в ГИТИСе и свою актерскую мастерскую во ВГИКе. C 1994 года Ясулович был актером Московского театра юного зрителя.